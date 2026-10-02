Sin heridos tras registrarse el desprendimiento de un fragmento de falso techo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

No se han registrado heridos y se está valorando la situación del espacio por parte de técnicos de Patrimonio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado este viernes que ninguna persona ha resultado afectada tras desprenderse un fragmento del falso techo del Salón Rojo del Ayuntamiento de la ciudad capitalina.

Edificio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una imagen de archivo

Tras detectarse el incidente, se procedió de inmediato a acotar la zona y se activaron los servicios correspondientes. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Cuerpo de Bomberos, así como técnicos del área de Patrimonio, que ya trabajan en la inspección y valoración del espacio, según informa el consistorio en una nota.

Asimismo, se activó una ambulancia por protocolo, aunque finalmente se descartó la necesidad de asistencia sanitaria, al no haberse producido ninguna persona afectada. También se desplazaron efectivos de la Policía Local.

El resto del personal se encuentra en perfecto estado y la zona permanece acotada mientras los técnicos y servicios de emergencia realizan las comprobaciones necesarias para determinar el alcance del desprendimiento y garantizar la seguridad del espacio. Además, se continúa trabajando con normalidad.