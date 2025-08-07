El consistorio de la capital grancanaria inicia los trabajos de desratización de un descampado ubicado en el barrio de La Paterna, foco de ratas

El ayuntamiento comienza las labores de desratización en La Paterna. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Salud Pública, ha iniciado este jueves una intervención especial para intensificar las tareas de desratización en un descampado ubicado en el barrio de La Paterna, junto a la Carretera del Norte y el parque Juan Alemán, donde se ha detectado un foco con presencia significativa de roedores.

Así, el consistorio está procediendo al tapiado de los orificios y madrigueras localizadas en el terreno para impedir la entrada y salida de los roedores. Paralelamente, se llevará a cabo el cerramiento perimetral del solar, lo que permitirá restringir el acceso de personas y animales de compañía y facilitar la intervención posterior.

Una vez perimetrado el espacio, se realizará la retirada controlada de las aves —principalmente gallos y gallinas— que habitan en el lugar, muchas de ellas fruto del abandono, con el objetivo de evitar focos de insalubridad.

Sanciones

Posteriormente, el consistorio señala que intervendrá una empresa especializada en el control de plagas para aplicar un tratamiento intensivo de desratización, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Dicho tratamiento incluirá la instalación de cebos en puntos estratégicos, el seguimiento del foco y la evaluación continua de los resultados.

Por otro lado, la Policía Local, a través de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), está llevando a cabo tareas de vigilancia en el entorno para identificar y sancionar a las personas que alimentan a las aves de forma incontrolada, una práctica que favorece la proliferación de plagas y supone un riesgo para la salud pública.