Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses

El Cabildo de Tenerife destinará 96.000 euros para mejorar la seguridad de la pasarela peatonal ubicada en la carretera TF-194 en la zona del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Tenerife destinará 96.000 euros para la mejora de seguridad de la pasarela cercana al HUC / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Las labores, que han sido adjudicadas a la empresa Señalizaciones Villar, y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, según informó el Cabildo a través de una nota.

Carácter de urgencia

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que las citadas obras se aprobaron con carácter de urgencia dado que «desde el servicio se ha detectado la necesidad de sustituir las barandillas existentes en toda la pasarela peatonal para evitar posibles desprendimientos de cascotes a las vías del tranvía».

A estas obras, según indicó la institución insular, se le unen las realizadas en la vía de servicio ubicada en el enlace de la TF-5 con del Hospital Universitario de Canarias. El coste de los trabajos asciende a 300.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses.

Por otro lado, el consejero recordó que las obras tienen como objetivo «mejorar la accesibilidad en la zona conectando la rampa peatonal ubicada en el margen de la TF-5 mediante la construcción de aceras y la construcción de una parada de guaguas nueva y canalización de las aguas pluviales».

Finalmente, esta intervención se suma al plan de rehabilitación y mejora de la movilidad en la red viaria insular que tiene un total de 38 proyectos en toda la isla.