La convocatoria permitirá a entidades públicas locales incorporar talento joven mediante contratos formativos de hasta un año

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones destinadas a promover la contratación de personas jóvenes tituladas que actualmente se encuentran en situación de desempleo. Esta iniciativa se desarrollará en colaboración con la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE). Contará con un presupuesto total de 3.760.000 euros. De ellos, 2.000.000 euros serán gestionados directamente por la corporación insular y 1.760.000 euros por la fundación. La iniciativa permitirá llegar a 160 jóvenes.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que esta convocatoria “refuerza el compromiso de la corporación con el empleo joven. Y con la generación de oportunidades reales para quienes se han formado y quieren desarrollar su proyecto de vida en Tenerife”. Dávila subrayó además la buena evolución del empleo juvenil en la isla. Dijo que “la tendencia del paro juvenil ha bajado un 10,7 % en el último año. Uno de los datos más positivos que nos dejó 2025, con 380 jóvenes menos en situación de desempleo”.

La presidenta insular añadió que a estos datos “hay que sumar la bajada del desempleo juvenil registrada este mes de enero, con un descenso del 13,79 % en comparación con enero del pasado año, cifras que evidencian que los menores de 25 años están encontrando oportunidades laborales reales en Tenerife”.

Además, Dávila recordó que desde el Cabildo de Tenerife se está realizando un esfuerzo sin precedentes, con una inversión superior a los 9 millones de euros en programas de fomento del empleo juvenil. Entre ellos destacan los programas de Garantía Juvenil, con 2,5 millones de euros; el proyecto NOE, dotado con 4,1 millones; y el programa Práctica Cabildo 2025, con una inversión de 2,5 millones de euros, que ha permitido la contratación de 368 personas.

«Apuesta por el talento joven de la isla»

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efrain Medina, destacó la importancia de esta convocatoria porque “representa una apuesta decidida por el talento joven de la isla y por su futuro profesional. Queremos que las personas que han dedicado años a formarse encuentren oportunidades reales para iniciar su trayectoria laboral en Tenerife”.

Añadió que “la colaboración con las entidades públicas locales es clave para generar empleo de calidad. Y para que la juventud pueda desarrollar sus capacidades en un entorno profesional que valore su preparación”.

La iniciativa, que está dirigida a empresas públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones participadas íntegramente por la corporación insular o por ayuntamientos, tiene el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes cualificados. Y ofrecerle una primera experiencia profesional vinculada a su formación. Se busca mejorar su empleabilidad, reforzar sus competencias y contribuir a la reducción del desempleo juvenil en la isla. Los contratos podrán ser de 6 o 12 meses de duración.