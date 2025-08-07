Los eventos sísmicos se registraron durante la madrugada y presentan magnitudes inferiores a 1

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró este jueves un enjambre de actividad microsísmica anómala en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, en Tenerife, con más de 700 pequeños terremotos concentrados en la misma área.

Detectan un nuevo enjambre sísmico en el Teide con más de 700 microterremotos / Imagen del Cabildo de Tenerife

Los movimientos sísmicos comenzaron sobre las 02:00 de la madrugada y finalizaron cerca de las 07:30 presentando magnitudes muy bajas, inferiores a 1. Estos eventos se localizaron a unos 10 kilómetros de profundidad y no suponen un riesgo para la población ni se sintieron.

Sexto enjambre en la última década

En Tenerife, se trata del sexto enjambre sísmico registrado desde 2016 con movimientos de una magnitud similar (octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024).

«Es comparable con otros enjambres que hemos vivido en Tenerife desde 2016. Es algo pequeño y no implica intrusión magmática que es lo más importante», asegura Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, a RTVC.

Registro sísmico en la zona de las Cañadas del Teide durante la madrugada del 7 de agosto / Imagen de IGN

Por otro lado, el sismólogo añade que se trata de un hecho que solo se puede vincular a la actividad volcánica de Tenerife sin suponer ningún tipo de riesgo para la población local.

«No es que haya algo más a lo que comparar en Canarias realmente. No tiene nada que ver con el enjambre que hubo, por ejemplo, antes de la erupción de 2021 en La Palma, donde sí existió intrusión magmática y se dio una moción de evacuación», afirma Itahiza.

Debido a la baja energía de muchos de estos terremotos, los eventos de menor magnitud los detectó únicamente el sistema automático de vigilancia sísmica. No obstante, el IGN informó en redes sociales que no tienen la calidad suficiente para ser incluidos en su catálogo oficial.