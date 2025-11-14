La I Campaña Insular de Prevención ha realizado 352 test FINDRISC de detección de la diabetes diferentes municipios de Tenerife

En un mes la primera Campaña de Prevención Insular de la Diabetes ha ayudado a detectar 63 casos de riesgo en Tenerife. Estas personas han sido derivadas a sus centros de salud para iniciar un seguimiento.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa se han colocado cinco carpas de las diez previstas que recorrerán varios municipios. Un proyecto pionero que trata de concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para prevenir la diabetes tipo 2.

Campañas comunitarias

El consejero de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Acosta, ha expuesto los resultados de esta campaña en el municipio de La Laguna. Acosta ha comentado, que «este trabajo conjunto tiene un impacto directo en la salud de la población».

Esta presentación ha coincidido con la conmemoración del Día Mundial de Diabetes.

El director general de Salud Pública, Fernando Díaz Flores, ha recordado que “hay unas 198.000 personas diagnosticadas en Canarias y un elevado porcentaje de la población sin diagnosticar».

El presidente de Asociación de Diabéticos de Tenerife, Julián González ha destacado, “es una campaña inédita y es algo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo».

González ha pedido a las administraciones «más apoyo apoyo psicosocial, la formación de los profesionales y el acceso al medicamento”.

El Cabildo de Tenerife ha impulsado esta campaña junto con la Asociación para la Diabetes de Tenerife, ADT, y el Servicio Canario de la Salud.