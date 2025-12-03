ES NOTICIA

Detectan un desprendimiento en el barranco del Natero, cerca de Masca, en Tenerife, sin causar daños

El desprendimiento de tierra y rocas se ha producido en el barranco del Natero, cerca del conocido barranco de Masca, en Buenavista del Norte

Un desprendimiento de tierra y rocas se produjo a primera hora de la mañana de este miércoles en el barranco del Natero, una formación natural próxima al conocido barranco de Masca, en Buenavista del Norte, Tenerife, uno de los enclaves más visitados del noroeste de Tenerife. El incidente ocurrió poco antes de las 7:30 horas y lo detectó un guarda rural y personal de la empresa pública Tragsa, que se encontraban realizando labores de supervisión en la zona.

Según las primeras informaciones, el desprendimiento se produjo de manera natural en una pared del barranco, generando una caída de material que terminó precipitando directamente sobre el mar. Según las primeras informaciones, ningún sendero resultó afectado, por lo que no se ha tenido que activar restricciones de paso ni medidas adicionales de seguridad para excursionistas o visitantes.

Asimismo, no se han registrado daños personales ni materiales, ya que el área donde se produjo el derrumbe no cuenta con infraestructuras ni tránsito habitual.

