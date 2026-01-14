La Guardia Civil detiene a un hombre buscado por delitos de agresión sexual y el quebrantamiento de las medidas de protección

La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a un hombre buscado por violencia de género.

La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a un hombre buscado por violencia de género y con orden de ingreso en prisión. El detenido habría quebrantado las medidas de protección al escalar la vivienda de su expareja e intentar agredirla mientras dormía.

Según el informe del cuerpo armado, el acusado habría escalado el balcón de la vivienda de su expareja y no sería la primera vez, al parecer, había quebrantado la orden de protección en varias ocasiones.

En el desarrollo del operativo ha participado junto con agentes de la Guardia Civil de Corralejo el Equipo de Violencia de Género de Puerto del Rosario.

Varios delitos pendientes

Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre del año pasado. Una mujer denunció que su expareja había accedido a su vivienda, en una primera planta, escalando hasta el balcón. Presuntamente, el hombre realizó tocamientos y proposiciones sexuales a la víctima, mientras dormía. Ante la negativa y la resistencia de la mujer, el agresor abandonó la vivienda.

La Guardia Civil inició de inmediato un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso con vigilancia en torno a la víctima. Por otro lado, abrieron una investigación para dar con el paradero del presunto autor, extendiendo las pesquisas a su entorno familiar, amistades y lugares frecuentados.

El Equipo de Violencia de Género obtuvo pistas del paradero del detenido al enviar una fotografía a la expareja del complejo residencial donde se hospedaba. Finalmente, las indagaciones de los agentes dieron con la vivienda del sospechoso en Corralejo. El pasado 3 de enero lograron detenerlo y el juez ha decretado su ingreso en prisión y sin fianza.





