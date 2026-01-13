Agentes de la Policía Local hallaron a una mujer, de nacionalidad extranjera que se encontraba de vacaciones, con lesiones en el rostro tendida en la calle Secretario Artiles de la capital grancanaria

Las unidades de la UNE y GOIA de la Policía Local han detenido a un hombre por un delito de violencia de género en Las Palmas de Gran Canaria, después de localizar a su pareja con lesiones en el rostro.

Detenido por violencia de género tras lesionar a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de un coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Cedida por @PolicíaLPA.

En concreto, y según ha informado el cuerpo policial, el arresto se produjo el 11 de enero, sobre las 02.30 horas de la madrugada, cuando los agentes encontraron a una mujer con lesiones en el rostro tendida en la calle Secretario Artiles de la capital grancanaria.

Ante esta situación, los agentes recabaron el testimonio de testigos que, junto a indicios observados, les llevó a la detención del hombre por un presunto delito de violencia de género a su pareja, quien durante el arresto agredió a un agente.

La pareja, indican, era de nacionalidad extranjera y estaba en Las Palmas de Gran Canaria de vacaciones.