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Buscan a los cinco atracadores de una joyería en Telde

Redacción RTVC
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Cinco hombres atracaron la noche del martes una joyería en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, encapuchados y portando mazas

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional
Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Un total de cinco hombres han atracado una joyería en la noche de este martes en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, Gran Canaria.

Según informa la Policía Nacional, los atracadores, aparentemente jóvenes, entraron en la joyería sobre las 21.10 horas. Una vez en su interior, todos ellos encapuchados y portando varias mazas, comenzaron a romper las vitrinas y coger las joyas que iban guardando en una bolsa.

El robo fue rápido y duro unos pocos minutos, según la Policía Nacional. Una vez abandonaron la joyería, los asaltantes se dirigieron al parking del centro comercial donde huyeron en un vehículo también sustraído.

Hasta el momento se desconoce el número total y el valor de los artículos sustraídos, y no ha habido detenciones, por lo que la investigación, que la lleva el grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde, se encuentra abierta.

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