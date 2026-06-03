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La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Adrián E.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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Tiene 36 años y mide 1,70. Sus allegados no saben nada de él desde el 1 de junio

Desaparecido LPGC

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Adrián E.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y del que sus allegados no saben nada desde el 1 de junio.

Adrián tiene 36 años y es de constitución delgada. Asimismo desde el cuerpo policial indican que tiene los ojos verdes, pelo de color castaño y mide 1,70 metros.

La Policía Nacional pide contactar con ellos a través del 091 si se tiene alguna información sobre el paradero de Adrián.

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