El vigilante de seguridad localizó en uno de los baños un feto que estaba ensangrentado y envuelto en papel higiénico

La Policía Nacional ha detenido este domingo a una mujer después de que se hallara un feto en los baños de un hospital de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

Detenida una mujer tras hallarse un feto en los baños de un hospital de Maspalomas. Europa Press

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agregan que aún se está en la fase de investigación para esclarecer lo que ha ocurrido en el caso del feto hallado en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar cuando el vigilante de seguridad avisó de que localizaron un bulto en uno de los baños que era un feto que estaba ensangrentado y envuelto en papel higiénico.

Hasta el lugar acudieron entonces los agentes de la Policía Nacional, quienes pudieron identificar y detener a una mujer que permanece custodiada en el hospital mientras los efectivos continúan con las pesquisas.