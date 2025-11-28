Detenidas dos exmonjas por vender por internet obras de arte de su convento

Las dos exmonjas de Belorado, en Burgos, están detenidas junto a un anticuario por, supuestamente, dedicarse a vender obras de arte de gran valor de su convento

Monasterio de Belorado, del que las exmonjas se supone que vendieron obras de arte por internet

Dos exmonjas, la que fuera exabadesa Laura García de Viedma y otra monja del monasterio de Belorado, detenidas este jueves por la Guardia Civil, presuntamente vendían a través de internet obras de arte de gran valor del convento. Entre ellas, una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII. Por estos hechos también está arrestado un anticuario de León.

Estas dos exmonjas estaban excomulgadas desde junio de 2024 por un delito de cisma. Junto al experto en antigüedades están a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Briviesca (Burgos) que está investigando el caso.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los tres están acusados de los delitos de receptación y apropiación indebida agravada al tratarse de bienes de patrimonio histórico.