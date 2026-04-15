La Guardia Civil recupera material informático sensible del Banco de España tras una operación de vigilancia en el municipio de Pájara

Agentes de la Guardia Civil detuvieron recientemente a un hombre y una mujer en Morro Jable. Los sospechosos asaltaron siete complejos hoteleros durante las noches de enero. Los delincuentes aprovecharon el descanso de los turistas para sustraer diversos objetos de valor.

Material incautado – Cedido por la Guardia Civil

La Benemérita inició las pesquisas tras detectar un aumento de denuncias en el sur de la isla. Las víctimas eran mayoritariamente turistas alojados en un complejo hotelero de la zona. Los agentes analizaron minuciosamente las grabaciones de seguridad de los establecimientos afectados.

Estas cámaras permitieron identificar el vehículo que los autores utilizaban para cometer los delitos. La investigación avanzó gracias al sistema de geolocalización de uno de los dispositivos robados. La señal del equipo guio a los efectivos hasta una zona residencial.

Los guardias civiles establecieron un operativo de vigilancia cerca del domicilio de un sospechoso. Allí observaron a una mujer con una mochila que abandonaba el edificio rápidamente. Ella resultó ser la expareja del principal investigado en esta trama delictiva.

Guardia Civil

Recuperación de material sensible

La víctima del robo confirmó que el dispositivo seguía en movimiento en tiempo real. Los agentes interceptaron a la mujer mientras seguían la trayectoria exacta de la señal. Ella entregó el equipo de forma voluntaria al verse sorprendida por los efectivos.

Posteriormente, los agentes realizaron un registro exhaustivo en los alrededores del inmueble. Los efectivos hallaron la mochila con el material informático del Banco de España. Estos equipos contenían información sensible que preocupaba seriamente al sector empresarial majorero.

La recuperación de estos dispositivos supuso un éxito fundamental para la seguridad insular. El material informático ya descansa en manos de las autoridades competentes. La Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración tecnológica en este caso.

Procedimiento judicial y diligencias

Los agentes pusieron a los dos detenidos a disposición judicial inmediatamente. El Tribunal de Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario recibió todas las diligencias. La autoridad judicial determinará ahora las medidas cautelares para los presuntos autores.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para recuperar el resto de efectos. Los agentes buscan todavía otros objetos sustraídos durante los siete robos anteriores. El cuerpo de seguridad no descarta realizar nuevas detenciones en los próximos días.

Este operativo devuelve la tranquilidad a los núcleos turísticos del municipio de Pájara. Los hoteles de Fuerteventura refuerzan sus protocolos de vigilancia tras estos incidentes. La colaboración entre víctimas y agentes resultó clave para resolver el suceso.