Detenidas nueve personas, siete de ellas menores, por robar cadenas de oro al tirón

La Guardia Civil atribuye a los arrestados cinco delitos de robo con violencia en Granadilla de Abona. Cinco de los detenidos han ingresado en un centro de menores por decisión judicial

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, siete de ellas menores de edad, como presuntas autoras de cinco robos con violencia cometidos mediante el método del tirón en San Isidro, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Los arrestados presuntamente arrancaban cadenas de oro del cuello de sus víctimas y huían rápidamente del lugar.

Imagen de archivo. Guardia Civil

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona iniciaron las pesquisas tras recibir varias denuncias por hechos con características similares, ocurridos durante las tardes en esta localidad. Según los testimonios recabados, los sospechosos actuaban en grupos de entre dos y cinco jóvenes y sustraían violentamente las joyas tras acercarse a las víctimas.

Vendían las joyas en establecimientos de compraventa de oro

La investigación, apoyada en las gestiones policiales y la colaboración ciudadana, permitió a los agentes averiguar que los presuntos autores vendían las piezas sustraídas en establecimientos de compraventa de oro del municipio. Entre los objetos que supuestamente comercializaban figuraban cadenas, crucifijos y anillos.

Las pesquisas también permitieron recuperar algunas de las joyas, que sus legítimos propietarios reconocieron y pudieron recuperar.

Cinco detenidos ingresan en un centro de menores

La operación culminó con la identificación, localización y detención de los nueve sospechosos, a quienes la Guardia Civil atribuye cinco delitos de robo con violencia. Los arrestados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Tras examinar el caso, la autoridad judicial decretó el ingreso de cinco de los detenidos en un centro de menores. La investigación se centró en esclarecer los robos denunciados y determinar la participación de los presuntos implicados en los distintos hechos delictivos.