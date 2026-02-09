El valor total de los elementos robados es de unos 1.400 euros

La Guardia Civil detuvo el pasado 27 de enero un hombre como presunto autor de dos delitos de hurto al descuido perpetrados en un lugar de ocio en obras y en un complejo residencial de Mogán, en Gran Canaria.

Detenido por dos robos en zonas turísticas de Mogán/ Archivo RTVC

La detención tuvo lugar el mismo día del suceso, cuando el hombre sustrajo a un trabajador que realizaba labores de reforma en un local un teléfono móvil valorado en unos 800 euros y, poco después, unas gafas de sol de marca y diversos accesorios valorados en más de 600 euros de una bolsa de bebé a una mujer con un lactante.

Dos hurtos en el mismo día

Según informó este lunes la Guardia Civil en un comunicado, en el primer caso el investigado accedió al local que se encontraba abierto por las obras y, ante la sorpresa del trabajador, fingió haber entrado simplemente para recoger un trozo de pan que se le había caído, abandonando el lugar rápidamente con el terminal oculto.

Apenas una hora y media después, el agresor se desplazó a un complejo residencial situado en una conocida calle de la localidad y, aprovechando la salida de unos turistas, accedió al rellano de una vivienda donde una mujer se disponía a salir con su bebé.

«En un breve lapso de tiempo en el que la madre regresó al interior del domicilio para recoger al menor, el detenido sustrajo una bolsa de bebé que contenía efectos personales, documentación, unas gafas de sol de marca y diversos accesorios valorados en más de 600 euros«, indicaba la nota.

Retenido por familiares de la víctima

Los agentes se personaron en el complejo residencial donde al detenido lo habían retenido familiares de la víctima y un trabajador de la zona tras un forcejeo en el ascensor.

Durante el registro de seguridad del sospechoso, los agentes recuperaron los efectos del segundo hurto y localizaron en el bolsillo del pantalón del investigado un segundo teléfono móvil cuya procedencia no pudo acreditar.

La Guardia Civil explicó que el detenido intentó bloquear el terminal para impedir la labor policial, pero que los agentes consiguieron, mediante gestiones técnicas con la tarjeta SIM, identificar al propietario legítimo, que resultó ser el trabajador del lugar de ocio asaltado a primera hora de la mañana.

Las diligencias instruidas, que incluyen los atestados por ambos delitos de hurto, se pusieron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se decretó la celebración de un juicio rápido.