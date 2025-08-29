Detenido en El Paso por robo con violencia y varios hurtos

La Guardia Civil arresta a un hombre de 32 años tras amenazar con un arma blanca a los dueños de una vivienda
La Guardia Civil de El Paso, en La Palma, ha detenido a un hombre de 32 años, acusado de un robo con violencia e intimidación y de dos delitos de hurto.
Amenazó a los dueños con un cuchillo
El arrestado accedió a una vivienda habitada y amenazó a los propietarios con un arma blanca. Tras intimidarlos, sustrajo varias pertenencias y huyó del lugar.
Los agentes acudieron de inmediato y lo interceptaron en el camino. Posteriores pesquisas confirmaron su implicación en otro hurto en vivienda y en un robo en vehículo.
Ingreso en prisión decretado
Con las pruebas reunidas, la Autoridad Judicial ordenó el ingreso en prisión del acusado. La Guardia Civil trasladó al detenido junto a las diligencias correspondientes.