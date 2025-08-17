ES NOTICIA

Detenido en Guanarteme un hombre por agredir a una mujer en plena calle

Redacción RTVC
Agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo intervinieron al presenciar la agresión en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido este sábado a un hombre en Guanarteme tras observar cómo mostraba una actitud violenta contra una mujer en la vía pública.

Imagen del detenido tras agredir a una mujer en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.
Intervención inmediata de los agentes

El propio cuerpo de seguridad informó del suceso a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’. Los agentes del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) fueron testigos directos de la agresión.

Los policías vieron cómo el hombre gritaba y golpeaba a la mujer, por lo que actuaron de inmediato para identificarlo y proceder a su detención en el mismo lugar de los hechos.

