El pasajero detenido, que procedía de Bruselas, está acusado de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas

Cogollos de marihuana intervenida en el Aeropuerto Tenerife Sur. Imagen Guardia Civil

Funcionarios de Aduanas de la Agencia Tributaria, en colaboración con agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del aeropuerto Tenerife Sur, han detenido a un hombre de 48 años a su llegada de un vuelo procedente de Bruselas, acusado de un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

La intervención se produjo en el marco de los controles habituales que se realizan en la terminal aérea. El pasajero levantó las sospechas de los agentes debido a su actitud nerviosa mientras esperaba su equipaje, lo que motivó una inspección detallada de su maleta.

En el interior, los agentes hallaron 38 paquetes que contenían un total de 21.565 gramos de cogollos de marihuana, según confirmó el ‘narcotest’ practicado a una muestra de la sustancia intervenida.

El detenido, junto a la droga y las diligencias instruidas, pasaron a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.