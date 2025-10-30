ES NOTICIA

Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria con seis reclamaciones judiciales pendientes

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La detención se produjo después de que el varón realizase un presunto hurto en un local comercial

Vehículo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Detenido un hombre en Las Palmas de Gran Canaria con seis reclamaciones judiciales pendientes. Fotografía: EP

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a cabo la detención de un hombre que cuenta con seis reclamaciones judiciales pendientes. La intervención tuvo lugar después de que el varón realizase un presunto delito leve de hurto en un local del Centro Comercial El Mirador.

Después de que la seguridad privada retuviese al hombre como responsable de un presunto robo, agentes de la UE-GOIA de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar. Una vez allí, corroboraron los hechos y comprobaron la identidad del hombre retenido. Fue entonces cuando se reveló que la persona contaba con seis reclamaciones judiciales pendientes, por lo que fue detenido.

