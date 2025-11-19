Detenido un motorista por circular en sentido contrario en Guanarteme

El motorista circulaba por Guanarteme en sentido contrario, sin carné y huyendo de la policía local que le dio el alto

Detenido un motorista en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo este martes por la noche a un motorista que fue sorprendido circulando sin permiso de conducción y en sentido contrario en el barrio de Guanarteme.

Según informa el cuerpo policial capitalino, la actuación comenzó cuando agentes de la UE-GOIA dieron el alto a una moto que habían observando circulando indebidamente.

No obstante, en lugar de pararse, el motorista inició una huída por las calles de la ciudad. Finalizó cuando, con el apoyo de la UNE, pudo ser interceptado.

Por ello, los agentes procedieron a la detención del varón por delitos de conducción temeraria y de resistencia a la autoridad.