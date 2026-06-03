El motorista sufrió heridas de gravedad al caer de su moto en la autopista TF-1 a la altura de Los Cristianos, en Tenerife

TF-1 a la altura de Los Cristianos

Un motorista de 29 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles tras sufrir una caída cuando circulaba por la autopista TF-1, a la altura de la salida de Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar valoró y asistió al afectado, que presentaba varios traumatismos de pronóstico grave.

Posteriormente lo trasladaron en una ambulancia al Hospital del Sur y, tras recibir atención en ese centro sanitario, lo derivaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el operativo intervinieron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, así como efectivos de la Guardia Civil y personal del Servicio de Carreteras.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que el personal de Carreteras se encargó de señalizar y despejar la vía.