Detenido por robar a ancianos con violencia en Fuerteventura

Los abordaba con «extrema violencia» en plena calle y mediante un «tirón» les robaba los bolsos y joyas, lo que causó lesiones a varias víctimas

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo ha detenido a un hombre de 30 años por dos delitos de robos con violencia e intimidación, por robar con el procedimiento del tirón con violencia extrema y de gravedad a ancianos.

Momento de la detención del hombre acusado de robar a ancianos en Fuerteventura

Detenido a punto de un nuevo robo

La Guardia Civil lo detuvo cuando se disponía a asaltar a una pareja de edad avanzada en la vía pública. El despliegue policial identificó a una persona que cumple plenamente las características físicas del presunto autor de hechos ocasionados con anterioridad.

Se dieron cuente de que, además, el hombre mantenía una actitud alarmante. Vieron como esa persona acechaba e iba acortando distancia a una pareja de edad avanzada que transitaba por la calle.

Una de las joyas que robó a ancianos el detenido en Fuerteventura

Inicio de la investigación

La investigación policial se inició el 16 y el 19 de septiembre tras los robos con violencia ocurridos en Corralejo, que revelaron que ambos hechos habrían sido cometidos por el mismo individuo. Tras el visionado de cámaras de seguridad de la zona, pudieron reconstruir los movimientos y

obtener datos clave como su aspecto físico y vestimenta del autor.

Las dos víctimas, mujeres de edad avanzada que se encontraban de vacaciones, describieron al sospechoso con los mismos rasgos.



Los robos se produjeron de madrugada en calles cercanas. Esto llevó a los agentes a detectar un mismo patrón de actuación: atacar a personas de edad avanzada, mujeres extranjeras o de vacaciones, en lugares próximos a la avenida principal de la localidad, Nuestra Señora del Carmen.

Con violencia

La Guardia Civil recuperó la ropa que el detenido llevaba durante el violento robo del pasado 16 de septiembre, en el que la víctima fue derribada y sufrió lesiones. Esa vestimenta coincide con las imágenes de las cámaras de videovigilancia y fue clave para identificarlo. Además, se pudo recuperar diferentes objetos, enseres y documentación de las víctimas.

Ropa que el detenido llevaba puesta durante el robo

Cuatro días después del primer robo, se dio con el sospechoso. Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas). Quedó en libertad el 22 de septiembre con cargos, y con orden judicial de prohibición de entrada en el término municipal de la Oliva.