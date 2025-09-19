ES NOTICIA

Detenido en Tenerife con 90 kilos de cocaína en su coche

RTVC / Europa PRESS
Lo detuvieron a la salida de un barco en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife con 90 kilos de cocaína ocultos en su coche

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y de la Guardia Civil del puerto de Santa Cruz de Tenerife, detuvieron en Tenerife a una persona con 90 kilos de cocaína en su coche. Fue a la salida de un buque procedente de Gran Canaria.

Momento en el que encontraron 90 kilos de cocaína en un coche en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
La detención se produjo en el dispositivo de control de contrabando efectuado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El hombre conducía un turismo de grandes dimensiones. Levantó las sospechas de los agentes actuantes tras observar su nerviosismo y las incoherencias en sus respuestas.

Paquetes de cocaína que guardaba el detenido en su coche
De este modo, tras inspeccionar el interior del vehículo, se localizaron unos paquetes bajo el suelo del maletero. En su interior contenían lo que parecía ser algún tipo de sustancia estupefaciente. Al realizar el test de drogas dio resultado positivo en cocaína. En total, se encontraron 90,5 kilos, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo.

La policía registra el coche en el que el detenido transportaba 90 kilos de cocaína
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitidos a la Autoridad Judicial competente.

