Detenido un fugitivo en Vecindario con ocho órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión

La Guardia Civil de vecindario lo identificó como un fugitivo buscado por cometer delitos contra el patrimonio, estafas, amenazas y coacciones


La Guardia Civil de Vecindario ha logrado la detención de un fugitivo sobre el que constaban nada menos que ocho órdenes de búsqueda emitidas por distintos juzgados de Las Palmas.

Control rutinario de la Guardia Civil de Vecindario en El Doctoral, lugar en el que detuvieron al fugitivo con 8 órdenes de búsqueda
En un control rutinario

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando una patrulla que realizaba un control rutinario de seguridad ciudadana en las inmediaciones de un supermercado en la zona del Doctoral detuvo a un vehículo para su identificación. Al comprobar los datos del conductor en las bases policiales, los agentes descubrieron que contaba con ocho órdenes activas de búsqueda, detención e ingreso en prisión por diferentes delitos.

Estas causas estaban vinculadas a hechos delictivos como estafas, amenazas, coacciones y delitos contra el patrimonio. Esto reflejaba tanto la peligrosidad como la persistencia en la actividad delictiva de la persona ahora detenida.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.

