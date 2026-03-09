La Policía Nacional investiga el caso de agresión sexual tras encontrar a las víctimas retenidas en una vivienda del norte de Tenerife

Un hombre ha sido detenido en Los Realejos como presunto autor de un secuestro y una agresión sexual contra dos mujeres.

Los hechos se investigan como un posible caso de violencia machista. La detención se produjo este lunes alrededor de las 11:00 horas tras una alerta por una posible pelea en un domicilio.

Los agentes acudieron al lugar y localizaron a las dos mujeres retenidas en el interior de la vivienda.

Detenido un hombre por presunto secuestro y agresión sexual a dos mujeres en Los Realejos. EFE

No existía vinculo previo

Según las primeras informaciones, el detenido está acusado de agresión sexual y detención ilegal. Además, no existía ningún vínculo familiar ni relación previa entre el sospechoso y las víctimas.

La Policía Nacional ha confirmado que las mujeres han prestado declaración durante la jornada de este martes.

El detenido permanece en dependencias policiales de Puerto de la Cruz. Está a la espera de pasar a disposición judicial mientras continúa la investigación.