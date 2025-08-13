Detenido un menor por agredir a mujeres en sus habitaciones de hotel en Fuerteventura

El menor ha ingresado en el centro de Tabares después de dar con él como presunto autor de lesiones graves contra dos mujeres que se hospedaban en hoteles de Costa Calma, en Fuerteventura

La Guardia Civil de Fuerteventura, en el marco de la Operación Praktiker, detuvo el pasado 18 de julio a un menor de edad como presunto responsable de dos delitos de lesiones graves contra dos mujeres en sus habitaciones de hotel en Costa Calma, en Pájara.

La puerta de una de las habitaciones de hotel a las que accedió el menor para agredir a una mujer en Costa Calma

Inicio de las investigaciones

La investigación, llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Gran Tarajal en colaboración con miembros del Puesto Principal de Morrojable, se inició a raíz de la agresión sufrida el 23 de junio de 2025 por una mujer.

La víctima fue asaltada en el interior de la habitación del hotel donde se alojaba. El acusado habría entrado a la habitación y agredió a la mujer gravemente en la cabeza, las manos y los brazos. Fue atendida de urgencia en el Hospital General de Fuerteventura.

Este suceso generó una gran alarma social, acrecentada por los mensajes que la víctima publicó posteriormente en sus redes sociales. Durante las primeras diligencias, se analizaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Los agentes cotejaron la información con trabajadores de hoteles cercanos, personas alojadas en las fechas investigadas y residentes y empleados de negocios próximos, verificando antecedentes y posibles vínculos con hechos similares.

Relación con una agresión anterior

El análisis de las imágenes permitió relacionar esta primera agresión con otro suceso de características parecidas, ocurrido el 16 de diciembre de 2024. En ese caso, otra mujer fue atacada dentro de la habitación de su hotel, también en Costa Calma y a escasa distancia del primer lugar de los hechos.

En ambos casos se observó un modus operandi idéntico. Tras comparar minuciosamente las grabaciones de seguridad, los investigadores concluyeron que la misma persona habría entrado en ambas habitaciones y provocado las lesiones graves a las mujeres que estaban en su interior.

Cerco al sospechoso

Con la información recopilada, se realizaron gestiones para identificar al posible autor. Las pesquisas permitieron centrar la investigación en un menor de edad que coincidía con la descripción obtenida.

Bajo vigilancia y seguimiento, se reunieron indicios suficientes para solicitar al Juzgado de Menores de Las Palmas autorización para registrar su domicilio.

El 18 de julio de 2025, con la autorización judicial correspondiente, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda del menor. En el operativo se recuperaron las prendas de vestir que habría llevado en ambos episodios, así como diversos objetos posiblemente relacionados con las agresiones.

También se incautaron dispositivos móviles para su análisis, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos.

Finalmente, se procedió a la detención del menor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Se decretó su ingreso en el Centro de Menores Tabares, donde permanecerá bajo las medidas judiciales pertinentes.