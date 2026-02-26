El acusado levantó las sospechas de los agentes por su actitud nerviosa. Los relojes se encontraban en el interior de su equipaje

Agentes de la Guardia Civil junto a Aduanas han instruido diligencias en las que investigan a un varón como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Durante el servicio de prevención, vigilancia y control que los agentes de la Guardia Civil especializados en materia fiscal prestaban recientemente durante la llegada de pasajeros procedentes de diferentes vuelos al Aeropuerto de Tenerife Norte, un pasajero levantó las sospechas de los agentes por su actitud nerviosa ante su presencia. Tras mantener una entrevista con el ahora acusado, éstos decidieron registrar su equipaje. Hallaron en su interior 241 relojes falsificados de reconocidas marcas de alta gama y ordenados según las mismas. En total son tres las marcas afectadas.

Las diligencias instruidas, junto con los relojes incautados han sido puestos a disposición del Administrador de la Aduana de la Agencia Tributaria. Ha informado a las marcas afectadas de sus derechos como perjudicadas.

Las falsificaciones suponen un importante perjuicio para los sectores económicos afectados y, en ocasiones, también para la seguridad del usuario y la salud.