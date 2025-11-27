Detienen al autor de un robo con violencia en Agüimes

La víctima fue apuñalada en el brazo por el detenido cuando intentaba defenderse para que no le robara el móvil

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con violencia e intimidación en el cruce de Arinaga, Agüimes.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con violencia en Agüimes. Al parecer dejó malherida a la víctima después de apuñalarla en el brazo para robarle el móvil.

El delito ocurrió la madrugada del 6 de noviembre en el Cruce de Arinaga. Una patrulla de la Guardia Civil encontró a la víctima tendida en el suelo con una herida sangrante en el brazo izquierdo causada por una agresión con arma blanca.

Heridas por arma blanca

La víctima fue atendida en el lugar de los hechos por el personal médico del Servicio de Urgencias Canario. Una ambulancia la trasladó al Centro Hospitalario Doctor Negrín. Una vez valorada por los médicos recibió tres puntos de sutura.

Según el informe de la Guardia Civil, los daños causados van más allá de lo físico. En esta persona han quedado, aseguran, secuelas psicológicas tras la agresión sufrida.

El impacto emocional ha llevado a al víctima a tener un seguimiento médico por profesionales de la salud mental.

La benemérita ha expuesto que sucesos de este tipo ponen de manifiesto la extrema peligrosidad que entrañan los delitos de robo con violencia e intimidación cuando se emplea un arma blanca, especialmente cuando el objetivo es un bien material de escasa entidad, en este caso un teléfono móvil. La utilización de un cuchillo y la amenaza en zonas vitales constituyen una escalada de

violencia desproporcionada que pone en grave riesgo la vida de la víctima.

