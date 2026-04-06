Detienen al conductor de un patinete que circulaba a más de 100 km/h por Las Palmas de Gran Canaria

Este ciudadano también dio positivo en el test por consumo de sustancias estupefacientes

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptaron a un conductor de un patinete eléctrico que circulaba a más de 100 kilómetros por hora por una vía de la capital grancanaria.

Detienen al conductor de un patinete que circulaba a más de 100 km/h por Las Palmas/ Archivo RTVC

En una publicación en su cuenta oficial de ‘X’, el cuerpo municipal explicó que el vehículo de movilidad personal circulaba a 104 kilómetros por hora por la calle Olof Palme de la capital grancanaria cuando lo interceptaron, según indicaba el velocímetro.

Este se trataba de un vehículo fuera de normativa y que tenía prohibida su circulación en vía pública, han precisado desde el cuerpo local de seguridad.

Además, el conductor, que dio positivo en el test indiciario por consumo de sustancias estupefacientes, lo han denunciado por tenencia de hachís.