El padre del menor tenía planeado salir de la isla sin su hijo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este lunes en Tenerife a un ciudadano extranjero por un presunto delito de abandono de menores tras una investigación iniciada al localizarse a un menor indocumentado.

Detienen a un extranjero por abandonar a su hijo menor en Tenerife / Archivo RTVC

La investigación comenzó cuando este menor apareció en dependencias policiales afirmando haber llegado a territorio nacional sin compañía de ningún adulto, a bordo de una embarcación tipo patera.

Sin embargo, el mismo estaba acompañado de dos adultos que afirmaron habérselo encontrado solo y en situación de desamparo en una parada de autobuses de una localidad cercana.

Misión para abandonar a su hijo

Tras el comienzo de la investigación, los agentes descubrieron que el menor habría entrado en España a principios de octubre a través de un vuelo procedente de Casablanca con destino Tenerife Sur en compañía de su padre, extremo que el menor confirmaría más adelante.

Ambos viajaban con pasaportes válidos y visado Schengen de corta duración expedido normalmente a turistas.

Los agentes averiguaron posteriormente que el padre del menor tenía previsto abandonar la isla tomando un vuelo con destino Sevilla, dejando al menor en Tenerife. Ante los hechos, se organizó un dispositivo policial que culminó con su detención en el aeropuerto, en el momento del embarque.

En ese instante, el detenido estaba acompañado por los dos hombres que previamente habían acudido a la comisaría con el menor, los cuales estarían colaborando activamente en el desarrollo del plan de abandono.

El detenido se puso a disposición de la autoridad judicial y se le imputa un presunto delito de abandono de menores, al considerar que viajó a España con la intención de dejar a su hijo menor de edad solo y en desamparo.