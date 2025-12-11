El detenido se hacía pasar por el titular de una empresa dedicada a la compraventa de viviendas

La Policía Nacional detuvo este jueves a un hombre en Tenerife tras hacerse pasar por el titular de una empresa dedicada a la compraventa de viviendas mediante el sistema de pujas, llegando a estafar un total de 93.493 euros.

La investigación comenzó tras recibirse la denuncia de un hombre que manifestaba ser víctima de un presunto delito de estafa por parte de otro varón que habría conocido en su trabajo. El detenido captó la atención de la víctima al presentarse como un empresario dedicado a la compraventa de viviendas.

Entrada y registro del domicilio

Al conseguir la confianza de la víctima, este le realizó dos trasferencias autorizadas por valor de 23.500 euros, siempre con el fin de que se destinaran a la compra de un inmueble. Posteriormente, la víctima compartió las claves de acceso y operación de su banca online.

El investigado aprovechó no solo para realizar numerosas retiradas de efectivo, sino también para pedir hasta ocho préstamos, de los cuales tres fueron aprobados, obteniendo un beneficio ilícito por valor de 48.000 euros.

Detenido en Tenerife por estafar 93.493 euros haciéndose pasar por empresario. Archivo RTVC

Tras reunir los indicios suficientes, los agentes solicitaron a la autoridad competente la entrada y registro en el domicilio del presunto autor de los hechos, así como el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Durante la entrada y registro, se procedió a la detención del investigado, a la intervención de dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y 10 pendrive con gran cantidad de documentación relacionada con los hechos.