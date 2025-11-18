Detienen en Mogán al fugitivo más buscado de Noruega

La policía noruega colaboró con la Nacional para arrestar en Mogán a este fugitivo buscado por tráfico de drogas desde hacía 4 años

La historia de la detención de la Policía Nacional en Mogán no tiene nada que envidiarle al guion de una película de acción. Han dado con el fugitivo más buscado de Noruega y lo han detenido después de 4 años con una Orden Europea de Detención y Entrega.

El hombre estaba condenado a diez años de prisión por narcotráfico marítimo de cocaína, MDMA y hachís. Se ocultaba en el sur de la isla como un turista más utilizando documentación falsa y una red de apoyos para recibir dinero sin dejar rastro.

Cinco semanas de investigación

En el marco de la Operación FUGITIVOS 2025 OEDE, y tras una investigación desarrollada por el Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, en coordinación con el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y con la “Politi” noruega, se ha procedido a la detención del Fugitivo Número 1 de Noruega en territorio español.

El reclamado, T.H., de 53 años y nacionalidad noruega, era buscado por una Orden Europea de Detención y Entrega emitida en 2021, tras ser condenado por las autoridades judiciales noruegas a 10 años de prisión por un delito de tráfico de drogas agravado. Según la sentencia, participó en una operación de narcotráfico por vía marítima en la que se incautaron importantes cantidades de cocaína, MDMA y hachís.

El pasado 1 de octubre, esta Jefatura Superior recibió la solicitud de colaboración por parte de las autoridades noruegas, destacando la alta peligrosidad del fugitivo y su relevancia en la criminalidad organizada de aquel país. A partir de ese momento se inició una investigación conjunta que se extendió durante cinco semanas, con amplias comprobaciones en bases de datos, vigilancias discretas y consultas a fuentes abiertas y sobre el terreno.

Camuflado como turista

El fugitivo había fijado su base en el sur de Gran Canaria, donde podía pasar desapercibido entre los numerosos turistas procedentes de países nórdicos.

Se desplazaba utilizando documentación falsa y evitando aparecer en registros oficiales. Empleaba una red de contactos para hacerle llegar dinero. Lo hacían tanto en efectivo como mediante transferencias cruzadas, con el fin de ocultar sus movimientos y borrar el rastro de envíos pecuniarios.

Pese a sus medidas para permanecer oculto, el pasado 12 de noviembre fue localizado en una vivienda de alquiler del municipio de Mogán. Allí fue identificado y detenido por los agentes, que extremaron las medidas de seguridad dada su peligrosidad reiterada.

El pasado jueves 13 de noviembre, el arrestado pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de materializar su entrega a las autoridades de Noruega, siguiendo los cauces de cooperación judicial internacional.