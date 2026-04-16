Detienen a una mujer en Lanzarote con una OED de Eslovaquia

La Guardia Civil localiza a la sospechosa en Costa Teguise tras meses de investigación por suplantar identidades para obtener créditos bancarios

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Lanzarote a una mujer con una Orden Europea de Detención. La detenida utilizaba identidades falsas para contratar préstamos bancarios y obtener beneficios económicos. Los investigadores de Costa Teguise rastrearon su paradero tras recibir alertas sobre su presencia en la isla.

Detienen a una mujer en Lanzarote, que era reclamada por Eslovaquia / Guardia Civil

La justicia de Eslovaquia buscaba a esta mujer por un delito contra la propiedad. Las autoridades le imputan un total de 58 actos tipificados como estafa. Por estos hechos la sospechosa enfrenta una posible pena de ocho años de prisión.

El importe total del fraude cometido asciende a la cifra de 240.269 euros. La mujer suplantaba identidades ajenas de forma sistemática para engañar a las entidades. Esta actividad delictiva le permitió obtener sustanciales beneficios económicos durante su trayectoria.

Además de la orden internacional, la arrestada tenía otras cuentas pendientes en España. Dos juzgados de Arrecife reclamaban también su presencia por delitos de estafa. Los agentes confirmaron estas órdenes judiciales durante la fase de identificación inicial.

Localización y arresto en la isla

La investigación comenzó a principios de año gracias a fuentes de información externas. La Guardia Civil desconocía el domicilio exacto de la mujer en Lanzarote. Por este motivo los agentes iniciaron un exhaustivo proceso de vigilancia y rastreo.

Después de varios meses de trabajo el equipo de investigación obtuvo su ubicación. Los agentes de Costa Teguise organizaron entonces un dispositivo policial para su captura. El operativo culminó con éxito tras localizar a la sospechosa en su residencia.

Finalmente los agentes pusieron a la detenida a disposición de la Audiencia Nacional. El Tribunal Central de Instancia número 5 de Madrid gestionará ahora su entrega. Este órgano judicial ya dictó las medidas cautelares correspondientes para el caso.