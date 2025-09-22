Detienen a tres personas en Gáldar por tráfico de estupefacientes

La Guardia Civil de Santa María de Guía desmantela un punto de venta de estupefacientes en el municipio de Gáldar en colaboración con la Policía Local

Agentes de la Guardia Civil desmantelan en Gáldar un importante punto de venta de drogas en el centro del municipio en colaboración con la Policía Local. En el marco de la operación, denominada, «YOSHITO», tres personas han sido detenidas, por estar vinculados presuntamente a esta actividad ilícita.

La Guardia Civil decomisó más de 6.000 euros en efectivo en la operación «Yoshito» en Gáldar. Guardia Civil.

Dos hombres y una mujer, al parecer, controlaban este negocio, según fuentes de la benemérita. Las denuncias de varios vecinos llevaron al cuerpo armado a sospechar de un lugar donde acudían los consumidores de diferentes tipos de droga.

La Guardia Civil incautó 264 gramos de cocaína, 495 monodosis, 14 gramos de crack, 1, 1 kilos de hachís y cinco plantas de marihuana.

Inseguridad y problemas de convivencia

El malestar vecinal por el trasiego constante de consumidores y los problemas de convivencia, llevaron a la guardia civil a establecer una vigilancia en la zona. Después de seis meses, en colaboración con la Policía Local de Gáldar, consiguieron pruebas y constataron el delito contra la salud pública.

Los agentes consiguieron la autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio investigado.



En el operativo intervinieron importantes cantidades de droga y otros efectos: 264 gramos de cocaína, 495 monodosis y 14 gramos de crack, 1,1 kilos de hachís, cinco plantas de marihuana cultivadas en un invernadero portátil, además de 125 gramos de cogollos y 64 gramos de marihuana picada. Asimismo, se decomisaron más de 6.000 euros en efectivo y un revólver de aire comprimido.