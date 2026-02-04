Día Mundial contra el Cáncer: en 2030, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá esta enfermedad

Con este dato comienza el manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer, que también resalta que cada hora se diagnostican 32 nuevos casos en España

En el Día Mundial contra el Cáncer es momento de resaltar algunos de los datos que convierten esta lucha en algo vital para la sociedad. Las Asociación Española contra el Cáncer aprovecha la ventana de visibilidad que se abre este día para recordarlos y reivindicar que continúe la investigación, la prevención y la concienciación.

Logo de la Asociación Española contra el Cáncer

Horizonte próximo

«En 2030, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. En España cada hora se diagnostican 32 nuevos casos y es la segunda causa de muerte en nuestro país. El índice de supervivencia se ha estancado en los últimos años y está en 51% siendo en algunos tipos de cáncer mucho menor», así comienza el manifiesto de este año de la Asociación al que se unen instituciones, empresas y particulares.

Estos datos, más allá de buscar el alarmismo, quieren ser una llamada a la acción. Por eso, el manifiesto sentencia: «Es necesario multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer si queremos que estas cifras cambien». El objetivo es alcanzar el 70% de la supervivencia en cáncer en España para 2030.

‘Todos contra el cáncer’

Desde Canarias, instituciones como cabildos y ayuntamientos se unirán a la lectura del manifiesto siguiendo el espíritu del lema ‘Todos contra el cáncer’. La idea es impulsar con este apoyo los siguientes retos:

1. Divulgación: Visibilizar el cáncer y su impacto en la sociedad buscando la movilización social en torno a la causa cáncer.

2. Prevención: Incrementar la concienciación social sobre la prevención y detección precoz del cáncer, fomentando la adopción de hábitos de vida saludables y participación en programas de detección precoz por parte de la sociedad.

3. Atención: Incrementar la atención a pacientes y familiares para mitigar y paliar las necesidades clínicas y no clínicas.

4. Investigación: incrementar recursos destinados a la investigación oncológica para que aumente la tasa de supervivencia en cáncer, buscando la excelencia y la traslacionalidad, de forma que los resultados lleguen al paciente.

Canarias

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se sumará la noche de este miércoles a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer con el encendido de una iluminación especial de color verde en las Casas Consistoriales de la plaza de Santa Ana.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, participará en la lectura del manifiesto del Día Mundial contra el Cáncer, al igual que el Cabildo de Fuerteventura.

En el acto en Las Palmas de Gran Canaria, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, también contará con la presencia del presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, Pedro Lara; la directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Antonia María Pérez; y la paciente Nayra Moreno.