Se estima que en 2026 se diagnostiquen en España 44.132 nuevos casos de cáncer colorrectal. Es el segundo tumor que más fallecimientos causó en 2024

A pesar de los avances, la dificultad de un diagnóstico temprano mantiene elevadas cifras de mortalidad en tumores digestivos como el cáncer de colorrectal. Promover estrategias de diagnóstico temprano y adopción de hábitos saludables es clave para seguir avanzando contra el cáncer digestivo.

Vista de un hospital en la parte de oncología. EFE/ Javier Lizon

En 2026 se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer en España, de los cuales el 24,5 % tendrán su origen en el aparato digestivo. El tumor más diagnosticado en nuestro país seguirá siendo el cáncer colorrectal, con 44.132 nuevos casos, seguido del cáncer de mama, de pulmón y de próstata.

En cuanto a otros tumores digestivos, se encuentran por orden de incidencia el cáncer de páncreas (10.405 nuevos casos), estómago (7.595), hígado (6.852), vesícula biliar (2.556) y esófago (2.363).

Aumento de la incidencia del cáncer en España

La incidencia del cáncer en general sigue aumentando en España, debido principalmente a factores como el envejecimiento de la población y la exposición a factores de riesgo evitables, como el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad y el sedentarismo, entre otros.

Eso sí, gracias a los esfuerzos en investigación, la supervivencia en términos globales se ha duplicado en los últimos 40 años, y los pacientes viven más con una mejor calidad de vida.

Aumentos discretos de la supervivencia

Sin embargo, algunos tumores del aparato digestivo, como el cáncer de páncreas, de hígado o de esófago, han experimentado un aumento mucho más discreto de la supervivencia “porque el diagnóstico suele producirse en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas”, explica el Dr. Federico Argüelles, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva y jefe de sección de digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Otros, como el cáncer de colon, aunque tiene mejores tasas de supervivencia, causa un número elevado de fallecimientos debido en gran medida al número de casos diagnosticados cada año. Estos hechos se reflejan en los datos de mortalidad: tras el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, los que ocasionaron más muertes en 2024 fueron el colorrectal (10.451) y el de páncreas (8.392).

Avances en las curas contra el cáncer de páncreas

El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha eliminado en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo ha hecho, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

El científico y fundador del Centro de Investigación de Enfermedades Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid. EFE/ Xurxo Martinez

Los fármacos actuales contra el cáncer de páncreas pierden efectividad en meses porque el tumor se vuelve resistente. El grupo CNIO logra evitar estas resistencias en modelos animales con una triple terapia combinada.

No obstante, el doctor Barbacid explica que aún no se está en las condiciones para realizar ensayos clínicos.

La prevención y el diagnóstico temprano como aliados

De igual forma, que ocurre en la etapa adulta, la prevención y el diagnóstico temprano es válido para el cáncer de la adolescencia y el adulto joven.

El profesor doctor Manuel Morales, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Hospiten Ramblam, resalta hábitos como “la vacunación en edades tempranas contra el virus del papiloma humano, la limitación a la exposición solar, el uso de protección solar, evitar el consumo de tabaco y alcohol, evitar la obesidad y el consumo de una dieta saludable”.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan de la necesidad de prevenir y realizar las pruebas pertinentes para un diagnóstico temprano de cáncer, ya que permitirá tratarlo para evitar futuras secuelas y complicaciones para su vida futura.