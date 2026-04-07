En el Día de la Salud, se ha querido incidir en que muchas enfermedades pueden evitarse o retrasarse adoptando hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, evitar el tabaco y el consumo de alcohol, y cuidando de la salud mental

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que tiene lugar cada 7 de abril. Una fecha que invita a reflexionar sobre el papel esencial que la salud tiene en la vida diaria.

En esta ocasión, se quiere poner el foco en una idea sencilla pero poderosa: la salud es aquello que nos permite vivir plenamente. Es poder caminar, trabajar, reír, compartir tiempo con nuestros seres queridos o disfrutar de los pequeños momentos del día a día.

La salud no es solo la ausencia de enfermedad; es bienestar físico, mental y social. Por eso, es fundamental tomar conciencia de nuestro propio estado de salud y asumir un compromiso personal para cuidarla y mejorarla.

La importancia de la prevención. ‘El hilo de la vida’

Cuidar la salud no consiste únicamente en tratar la enfermedad, sino en prevenirla. Muchas enfermedades pueden evitarse o retrasarse adoptando hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, evitar el tabaco y el consumo de alcohol, y cuidando de la salud mental.

Con este enfoque, la campaña, que lleva por lema ‘El hilo de la vida’ traslada a la ciudadanía una serie de mensajes que conectan la salud con la vida cotidiana y con aquello que realmente es importante:

“Salud es poder subir a la cima de la montaña”, porque implica tener capacidad física y autonomía personal.

de la montaña”, porque implica tener capacidad física y autonomía personal. “Salud es reír a carcajadas hasta perder el aliento”, porque refleja bienestar emocional y vitalidad.

hasta perder el aliento”, porque refleja bienestar emocional y vitalidad. “Salud es poder cargar a tu hijo en los hombros”, porque une la salud con el cariño y los vínculos familiares.

en los hombros”, porque une la salud con el cariño y los vínculos familiares. “Salud es centrarte en construir tu sueño”, porque está ligada al equilibrio mental y al propósito personal.

en construir tu sueño”, porque está ligada al equilibrio mental y al propósito personal. “Salud es tener energía para correr tras tus nietos”, porque significa disfrutar del tiempo y de quienes queremos.

para correr tras tus nietos”, porque significa disfrutar del tiempo y de quienes queremos. “Salud es compartir momentos con familia y amigos”, porque también es conexión y bienestar social.

Se pretende, así, trasladar un mensaje claro: mejorar los hábitos de vida mejora la salud, el bienestar y la calidad de vida.

La campaña ‘El hilo de la vida’ se difundirá entre el 7 y el 20 de abril en redes sociales, televisión, pantallas de centros sanitarios y en el canal digital canariasaludable.org

Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar

En esta línea, la Consejería de Sanidad ha aprobado recientemente la Estrategia de Promoción de la Salud y el Bienestar de la Comunidad Autónoma de Canarias 2025-2032, una hoja de ruta que permitirá avanzar en la mejora de la salud individual y colectiva de la población canaria. Esta estrategia incorpora aspectos clave para el bienestar, como el descanso y el sueño, la salud bucodental, el uso responsable de las tecnologías, la salud afectivo-sexual, así como la creación de entornos seguros y sostenibles.

El objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir las desigualdades en salud, situando a las personas y a las comunidades en el centro de las políticas públicas.