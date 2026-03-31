Solo el 38 % de los citados en las islas acudió a las pruebas de cribado durante el pasado año 2025

Canarias conmemora hoy el Día Mundial del Cáncer de Colon con datos preocupantes sobre la participación ciudadana. Sanidad citó a 291.000 personas de riesgo pero solo 110.000 realizaron el test preventivo. Esta patología representa la segunda causa de muerte por cáncer en el archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El programa de Diagnóstico Precoz citó a miles de canarios entre 50 y 69 años. Sin embargo, apenas un 38 % de los convocados completó el proceso médico.

Esta baja respuesta preocupa a las autoridades sanitarias por la agresividad de la enfermedad. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte en las islas.

El cáncer de pulmón todavía lidera la mortalidad oncológica dentro de nuestra comunidad. No obstante, los especialistas advierten sobre el carácter silencioso de los tumores colorrectales.

Resultados de las pruebas preventivas

Un total de 5.200 personas necesitaron exámenes adicionales tras los primeros resultados obtenidos. Los médicos detectaron finalmente 80 casos positivos de cáncer de colon en 2025.

Estos diagnósticos demuestran la eficacia real de los cribados para salvar vidas humanas. Una prueba sencilla e indolora localiza la enfermedad antes de mostrar síntomas.

La detección temprana reduce la mortalidad de este tipo de tumores hasta un 30 %. Por ello, Sanidad envía mensajes SMS automáticos a la población de riesgo.

La importancia de los hábitos saludables

La doctora Teresa Barata insiste en la necesidad de participar sin tener síntomas. Muchos pacientes cometen el error de esperar a sentirse mal para acudir.

La especialista, Mileidis San Juan, aconseja evitar el sedentarismo y el consumo de tabaco. Estos factores elevan significativamente las posibilidades de desarrollar un proceso tumoral.

Además, los expertos recomiendan reducir la ingesta habitual de carnes rojas y procesadas. Una dieta equilibrada actúa como escudo protector frente a esta patología silenciosa.