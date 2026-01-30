El SCS atendió 1.164 pacientes con cáncer de pulmón en 2025

Sanidad refuerza la prevención y el diagnóstico precoz con unidades especializadas en todos los hospitales, que atendieron 328 casos más que en 2024

Los pacientes ingresados en los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) por cáncer de pulmón aumentaron en 328 el pasado año, hasta llegar a los 1.164, respecto a los 836 contabilizados en 2024.

Los hospitales del SCS registraron 328 ingresos más por cáncer de pulmón, hasta los 1.164.

Así lo ha informado este viernes la consejera regional de Sanidad, Esther Monzón, en la inauguración del IV Congreso Internacional de Cáncer de Pulmón, que reúne en Las Palmas de Gran Canaria a oncólogos de todo el mundo que debatirán sobre los avances de esta especialidad.

El tabaquismo provoca el 80,5 por ciento de los fallecimientos por cáncer de pulmón en Canarias, de ahí la importancia de eliminar este consumo y fomentar hábitos de vida saludables, ha referido Monzón, quien ha recordado que los hospitales del SCS disponen de Unidades de Diagnóstico Rápido del Cáncer de Pulmón para facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento.

La consejera incidió en que el diagnóstico, cada vez más preciso gracias al avance en técnicas endoscópicas, y las técnicas moleculares que optimizan la información sobre los diferentes tipos tumorales y permiten el desarrollo de dianas terapéuticas eficaces, son los avances más importantes en el cáncer de pulmón.

Avance en las terapias

El avance en los tratamientos de cirugía endoscópica, radiocirugía, quimioterapia e inmunoterapia repercuten positivamente en el tratamiento, abordaje y control de esta patología, sin olvidar el papel fundamental que tiene la rehabilitación respiratoria, dado que mejora los resultados y reduce la aparición de complicaciones postoperatorias, ha destacado.

«Los pacientes con síntomas ó signos de sospecha para el desarrollo de un cáncer de pulmón disponen de esta vía rápida de acceso al diagnóstico y posterior tratamiento. El manejo de pacientes con cáncer de pulmón debe ser multidisciplinar. Por ello en todos los hospitales de Canarias, a través de los comités de tumores, se decide el tratamiento de forma individual y personalizada, revisando y actualizando la evidencia en ese momento», ha referido.

La consejera ha recordado que Canarias cuenta con una guía específica para el abordaje del cáncer de pulmón, una herramienta que ha sido consensuada entre los profesionales de los comités multidisciplinares hospitalarios.

Además, ha recalcado que la Dirección General de Salud Pública del SCS lleva a cabo actividades preventivas, terapéuticas, de formación y comunitarias encaminadas al control del tabaquismo.