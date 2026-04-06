La campaña contra el cáncer de piel en Tenerife recorrerá toda la isla tras un incremento del 40% en los últimos años

El cáncer de piel en Tenerife impulsa nueva campaña de prevención. EFE

El Cabildo de Tenerife ha activado una nueva campaña de prevención del cáncer de piel tras detectar un aumento significativo de casos en los últimos años.

La iniciativa, que se desarrollará entre abril y noviembre, llevará acciones informativas a los 31 municipios con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de la radiación solar y fomentar la detección precoz.

El incremento de diagnósticos, especialmente en el sur de la isla, ha puesto el foco en la exposición prolongada al sol como principal factor de riesgo.

Prevención con hábitos adecuados

Por ello, se instalarán carpas en zonas concurridas donde se ofrecerán recomendaciones sobre fotoprotección, revisiones básicas de la piel y orientación sanitaria para posibles derivaciones médicas.

Además, la campaña refuerza su vertiente educativa con actividades dirigidas a jóvenes y colectivos especialmente expuestos, como trabajadores al aire libre.

Los especialistas recuerdan que la mayoría de los casos pueden prevenirse con hábitos adecuados y subrayan que la detección temprana permite alcanzar altos índices de curación.