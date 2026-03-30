Diego Torres ofrece en La Palma el único concierto en Canarias dentro de su gira española

El directo del cantante argentino Diego Torres, que hace seis años que no actuaba en las islas, tendrá lugar el día 17 de abril en el Pabellón Polideportivo de Breña Alta

El cantante argentino Diego Torres ofrecerá el día 17 de abril, en la isla de La Palma, el único concierto programado en Canarias dentro de su gira española ‘Mi Norte & Mi Sur’. Tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo de Breña Alta, a las 21:00 horas. La cita tendrá un carácter especialmente significativo, ya que supone el regreso del artista a Canarias tras más de seis años sin actuar en las islas.

El cantante Diego Torres ofrece en La Palma el único concierto previsto en Canarias dentro de su gira española ‘Mi Norte & Mi Sur’

Las entradas ya están a la venta

El concierto de Diego Torres, producido por Amy Producciones, Corazón del Atlántico y Xenox Producciones, dará comienzo en La Palma a las 21:00 horas, aunque desde las 19:30 horas se abrirán los accesos al pabellón deportivo de Breña Alta, cuyo aforo estará limitado. El precio de las entradas para el concierto oscila entre los 35 y los 65 euros. Las entradas se pueden ya adquirir en la plataforma de venta online entradium.com. Además, AMY Producciones ha lanzado el paquete ‘Experiencia Diego Torres’ por 90 euros, dirigido al público de otras islas, que incluye vuelo a La Palma, una noche de alojamiento con desayuno y entrada al concierto.

La gira del autor de canciones tan conocidas y celebradas en el contexto hispano como ‘Color Esperanza’, ya tiene cerradas fechas durante el mes de abril en otras ciudades del país como Madrid, Mallorca, Murcia, Barcelona, Sevilla y Valencia. Después continuará su periplo internacional, que tendrá como punto de partida las capitales de México y Buenos Aires.

El público disfrutará de una cuidada puesta en escena y de una banda de primer nivel que acompañará a Torres sobre el escenario. Desplegará un repertorio inspirado en el álbum publicado recientemente con Sony Music titulado igual que la gira, ‘Mi Norte & Mi Sur’. En él incluye colaboraciones con Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco, y destacan temas como ‘Vas a Quedarte’, ‘Mi Norte & Mi Sur’, ‘Trepando Paredes’ o ‘La Última Noche’. Estos temas se alternarán con otros de sus hits inolvidables que no solo han marcado a varias generaciones, sino que lo han convertido en uno de los músicos más populares y respetados de la escena del pop latino.

Paleta musical versátil

La versatilidad de su paleta musical lo ha llevado a colaborar con muchos artistas como la cantante norteamericana Rachel Platten, los colombianos Chocquibtown y Carlos Vives, el maestro Rubén Blades, el catalán Macaco o las argentinas Mercedes Sosa y Marcela Morelo. También con el guitarrista mexicano Carlos Santana, el dominicano Juan Luis Guerra, la brasileña Ivete Sangalo o la ecuatoguineana-española Buika, entre otros.

El cantante argentino Diego Torres

Han pasado más de 20 años desde que Torres se comió el mercado del disco en español con la canción ‘Color Esperanza’. Desde entonces han sido muchos los éxitos, pero quizá esta sea la canción que la gente será capaz de seguir tarareando durante décadas. Pocos artistas logran colocar una canción en un lugar tan profundo de la cultura popular.

‘Mi Norte & Mi Sur’ marca una nueva etapa en su carrera y refleja su vocación por tender puentes entre géneros y culturas. La canción ‘Vas a Quedarte’, junto a Manuel Carrasco, es una poderosa balada de amor y esperanza. También se destacan en esta última entrega ‘Mi Norte & Mi Sur’, junto a Edén Muñoz —una fusión entre el pop latino y el regional mexicano—. ‘Trepando Paredes’ junto a Miranda! y ‘La Última Noche’, con Estopa, una celebración de la música iberoamericana.

Con este último disco Diego Torres reafirma su compromiso con la música que emociona, inspira y une. Muestra una energía renovada y una búsqueda artística constante que lo mantienen vigente y cercano a su público en toda Iberoamérica.

Diego Torres

Nacido en Buenos Aires, Diego Torres (1971) inició su carrera artística en la televisión antes de debutar en la música en 1992. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de diez discos y ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana. Considerado un icono de la música argentina, su trabajo ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos dos Latin Grammy y varios premios Billboard de la música latina. Ha obtenido múltiples Discos de Oro y Multiplatino en toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Además de su faceta musical, es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF y colabora activamente en iniciativas a favor de la igualdad de género y contra la violencia sexual, en coordinación con ONU Mujeres. Con más de 30 años de carrera y más de 20 millones de discos vendidos, su música continúa inspirando a miles de seguidores.

Como actor ha participado en distintas películas, entre las que destacan sus papeles protagónicos en ‘La furia’, ‘La venganza’, ‘Extraños en la noche’, ‘Papeles en el Viento’, ‘Casi Leyendas’, y ‘Re loca’.