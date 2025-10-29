El primer aniversario de la tragedia de la dana ha estado marcado por reproches cruzados

Cada orador que tomó la palabra este miércoles en el pleno del Congreso ha tenido un recuerdo para las víctimas de la dana en el aniversario de la tragedia, pero un año después el hemiciclo ha vuelto a dividirse y la sesión ha quedado marcada por los reproches cruzados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó responder a las acusaciones de corrupción y mentiras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respeto a las víctimas; «Hoy no es el día», recalcó.

Posibilidad de suspender la sesión

El PP replicó por boca de su portavoz, Ester Muñoz, quien, de riguroso negro -como otras muchas diputadas-, le tachó de «indecente» por «haber usado a las víctimas» para no contestar a la oposición.

«Para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos», aseguró recordando, como hizo Feijóo, que el Gobierno se negó a suspender el pleno el día después de la dana para elegir a los consejeros de RTVE y «asaltar» la televisión pública. «Sin pudor, sin principios y sin escrúpulos», ha incidido el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Fuentes del Ejecutivo consideraron «grotesco» que Feijóo haya intentado hablar este miércoles de la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado y han asegurado que el presidente no ha querido escabullirse en ningún momento ni faltar al respeto al PP, ya que mañana dará todas las explicaciones pertinentes.

Según estas fuentes, el Gobierno sondeó con los grupos parlamentarios la posibilidad de suspender la sesión de control, pero no logró apoyos suficientes para ello.

El dolor por las víctimas de la dana no evita la crispación en el Congreso. EFE

Ataques alrededor de Mazón

El Gobierno llevaba días apuntando a Núñez Feijóo como responsable de que Carlos Mazón siga al frente de la Generalitat valenciana, pero este miércoles, Sánchez, su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el resto de ministros socialistas ha optado por guardar silencio al respecto.

Otros no han callado. «Tienen 229 muertos a sus espaldas», espetó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a los populares.

«Ojalá (las víctimas) encuentren la justicia que merecen y el señor Mazón acabe en prisión, que es donde tendría que estar por su gestión homicida», clamó la líder de Podemos, Ione Belarra; «Quieren justicia, verdad y reparación; que el negligente del Ventorro no continúe», coincidió el diputado de Sumar Nahuel González, tildando de «cómplice» a Feijóo.

El líder del PP pidió dedicar a la reconstrucción «toda la energía que se dedica a politizar» la tragedia y Sánchez y Montero han ratificado el compromiso del Gobierno, haciendo hincapié en que 85 de cada 100 euros destinados a la zona asolada por la dana proceden del Gobierno central.

«Esto no va de ideología; aquí no hay color, hay dolor», aseguró la diputada alicantina Macarena Montesinos. «Estoy completamente de acuerdo, aquí hay dolor, mucho dolor; pero quiero también compartir con usted: aquí hay mucho trabajo, muchísimo trabajo del Gobierno de España», respondió la ministra Sara Aagesen, también vestida de negro.