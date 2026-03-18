El líder del PP y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cruzan acusaciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

Feijóo acusa a Sánchez de ser un «perdedor» al que le están fallando los «superpoderes».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un «perdedor«. Y le ha dicho que, por más que «disimule», sus «diez derrotas» electorales no son «una mala racha» sino «un veredicto al superhéroe de la democracia«, a quien «le están fallando los superpoderes»

«Usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años», ha afirmado el presidente del PP en la sesión de control al Gobierno.

Sánchez no ha hecho referencia a las elecciones en Castilla y León -que se celebraron el pasado domingo y ganó el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco- y ha reclamado responsabilidad al líder del PP para que apoye las medidas incluidas en el plan que aprobará el viernes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

En este sentido, Feijóo le ha advertido a Sánchez que no se le ocurra traer estas medidas «en un decreto ómnibus«, como hizo con las pensiones, y le ha reclamado que hasta ahora «no ha hecho nada» y no tiene «prisa» por aprobar ayudas.

Medidas del PP

Feijóo le ha sugerido al presidente que haga «lo correcto» y «copie» las medidas presentadas por el PP, entre ellas la bajada del IRPF, del IVA de la energía o de los impuestos a los carburantes, ha enumerado. El líder popular ha acusado al presidente de usar el «no a la guerra» como «cortina de humo», algo que no le ha funcionado, ha dicho.

Sánchez ha afirmado, por su parte, que en esta guerra que debería de interpelar a todos los partidos el Gobierno ha estado donde siempre, en la defensa del derecho internacional, la paz y el no a la guerra, y ahora va a proteger a los ciudadanos. «¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días y no a las ayudas, o van a hacer justo lo contrario?», ha preguntado a Feijóo.

Ante la advertencia del presidente del PP de que no lleve al Congreso un real decreto ‘ómnibus’ con las medidas, Sánchez ha lamentado que se esté «poniendo la venda antes de la herida» y ha interpretado que ya está avanzando que va a votar e contra de esas medidas.

«No aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán, pero no puede alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio», ha añadido antes de pedir a Feijóo que rectifique esa posición que considera equivocada porque esa es su responsabilidad.

Feijóo ha empezado su intervención felicitando irónicamente a Sumar, Izquierda Unida y Podemos, socios del Ejecutivo, por «sostener al Gobierno» al haber logrado cero escaños en las elecciones de Castilla y León del pasado domingo.