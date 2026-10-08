La donación de un hombre de Gran Canaria permitió realizar tres trasplantes renales entre Canarias y hospitales de la Península

La solidaridad de un donante altruista ha permitido que tres personas reciban un trasplante de riñón gracias a una cadena de donaciones coordinada entre Canarias y varios hospitales de la Península.

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) participó en esta operación, coordinada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que conectó a distintos pacientes y donantes incompatibles entre sí para hacer posible los trasplantes.

Un gesto que multiplica vidas

La cadena comenzó con Francisco Falcón, un donante altruista de Gran Canaria que decidió donar uno de sus riñones a una persona desconocida.

Su decisión permitió activar un proceso en el que varias parejas donante-receptor incompatibles pudieron intercambiar órganos compatibles, haciendo posible tres trasplantes a partir de una sola donación.

Según explicaron los responsables del programa de trasplantes del HUC, este tipo de iniciativas amplían las posibilidades de recibir un órgano para pacientes que no pueden ser trasplantados por incompatibilidad con su donante inicial.

Foto familiar del equipo médico con el donante / Hospital Universitario de Canarias

Coordinación entre hospitales

La operación requirió la participación de equipos médicos y quirúrgicos de Tenerife y de otros hospitales de la Península.

La coordinación entre profesionales de diferentes comunidades autónomas fue fundamental para sincronizar las intervenciones y garantizar la seguridad de donantes y receptores.

Desde el HUC destacan que estas cadenas son un ejemplo de cooperación dentro del sistema nacional de trasplantes y permiten aumentar las oportunidades de trasplante con donante vivo.

¿Qué es un trasplante renal cruzado?

El trasplante renal cruzado está pensado para personas que necesitan un riñón y cuentan con un familiar o allegado dispuesto a donar, pero que no es compatible con ellas.

En estos casos, se buscan otras parejas en la misma situación para intercambiar donantes y que cada paciente pueda recibir un órgano compatible.

Las cadenas pueden involucrar a dos parejas o a varias. También pueden comenzar con un donante altruista, como ocurrió en este caso.

Rueda de prensa del equipo médico / Hospital Universitario de Canarias

Más de 3.500 trasplantes en el HUC

El HUC ha realizado 3.521 trasplantes renales desde la puesta en marcha de este programa en 1981.

Solo en 2025 se llevaron a cabo 86 trasplantes de riñón, once de ellos de donante vivo. En lo que va de 2026, el hospital ha realizado 81 trasplantes renales, siete de ellos gracias a donantes vivos.

En Canarias, dos personas han iniciado hasta ahora este tipo de cadenas de trasplantes altruistas.