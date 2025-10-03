ES NOTICIA

‘Donde esté el dinero’, un thriller con tintes de comedia con Paul Newman y Linda Fiorentino

Gabinete de Prensa
Este sábado, a las 00:00 horas, Televisión Canaria emite este filme dirigido por Marek Kanievska

Televisión Canaria ofrece este viernes, a las 23:50 horas, la película ‘Donde esté el dinero’ (Where the Money Is, 2000), un thriller con tintes de comedia protagonizado por Paul Newman y Linda Fiorentino. El film, dirigido por Marek Kanievska y con guion de E. Max Frye, Topper Lilien y Carroll Cartwright, cuenta además con la participación de Dermot Mulroney en el reparto.

La historia sigue a Henry Manning (Paul Newman), un veterano atracador de bancos que finge una parálisis cerebral para lograr su traslado desde la cárcel a una residencia de ancianos. Allí conoce a Carol (Linda Fiorentino), la enfermera encargada de cuidarlo, una mujer hastiada de su trabajo y su matrimonio. Cuando descubre que Henry no está tan incapacitado como aparenta, comienza a interesarse por su historia.

Incitada por su ansia de emociones fuertes, fuerza a Henry a que le revele su secreto, y éste le ayuda a descubrir en sí misma una capacidad delictiva que desconocía. A partir de entonces, ambos comienzan a planear juntos un último golpe que pondrá a prueba su complicidad y sus límites.

