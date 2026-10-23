El CD Tenerife visita el Nova Creu Alta el domingo 25 de octubre, en un partido que se emitirá en directo en Televisión Canaria, Canarias Play y en rtvc.es

El CD Tenerife visita al CE Sabadell el domingo 25 de octubre, a las 13:00 (hora de Canarias), en el Estadio Nova Creu Alta. Se trata del partido de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion y se podrá ver en directo en Televisión Canaria y en rtvc.es.

El partido que enfrenta al CE Sabadell y el CD Tenerife se podrá ver en directo en Televisión Canaria, en Canarias Play y en rtvc.es

Para seguir el CE Sabadell – CD Tenerife desde Canarias bastará con sintonizar Televisión Canaria a la hora del inicio del choque. Pero si no se tiene un televisor cerca también se podrá ver a través de un ordenador, tablet o en el móvil a través de Canarias Play y rtvc.es.

Conviene tener presente la hora, porque ese mismo domingo cambia el horario de verano al de invierno.

El CE Sabadell – CD Tenerife también tendrá un especial seguimiento en rtvc.es, donde también estarán disponibles la previa, las alineaciones y el minuto a minuto de uno de los partidos del fin de semana del fútbol canario.