Dos centímetros de agua para salvar a los pájaros

Con las altas temperaturas y la falta de agua en los barranquillos, un gesto sencillo como poner dos o tres centímetros de agua en un recipiente pueden salvar a cientos de pájaros

La recomendación de beber mucha agua cuando, como estos días, aprieta el calor, es aplicable a todos los seres vivos. Y los que viven en la naturaleza en Canarias lo tienen difícil en muchas ocasiones para saciar la sed. Por eso, expertos como el veterinario y biólogo Pascual Calabuig recuerdan la importancia de un pequeño gesto que puede salvar a cientos de pájaros. Quien tenga oportunidad, ya sea en la ciudad o en el campo, puede poner en el exterior de su casa un bebedero improvisado con cualquier recipiente. Te explicamos cómo debe ser para que sea eficaz y seguro.

Bebedero de pájaros para las olas calor compartido por Pascual Calabuig

Poca profundidad, fresco y seguro

No se trata simplemente de poner agua. Si el líquido está caliente puede ser dañino. Si está a ras de suelo, se puede convertir en un cebo para los gatos. Y si es muy profundo o no tienen donde posarse, no podrán beber. Por eso, se recomienda usar bebederos poco profundos y poco resbaladizos, con piedras dentro para crear islas, y ubicarlos en zonas sombreadas lejos de los gatos. Materiales como el barro son especialmente recomendables porque mantienen el frío.

Hay que llenar el bebedero con 2-3 cm de agua limpia. Si es posible, lo ideal es cambiar el agua diariamente para evitar enfermedades y mosquitos, y colocar varios bebederos para que más aves tengan acceso.

Siguiendo estos pequeños consejos que no llevan más de unos minutos al día, podemos salvar la vida de cientos de aves que son imprescindibles para el ecosistema.