La carretera GC-1 en dirección sur, a la altura de Cruce de Arinaga, Agüimes, se está viendo afectada por las retenciones después de producirse un accidente en la que se vieron implicados dos coches.

Informa RTVC.

El accidente se produjo este viernes en torno a 16.15 horas y se desconoce si algunos de los pasajeros ha sufrido alguna lesión teniendo en cuenta que uno de los coches terminó con la parte delantera prácticamente destrozada por el impacto.