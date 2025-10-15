Los hechos delictivos se cometían en vehículos de alquiler

La Guardia Civil detuvo el pasado 17 de septiembre a dos personas como presuntos autores de 24 robos con fuerza en interior de vehículos consumados y 7 en grado de tentativa, ocurridos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Dos detenidos por realizar 31 robos en el interior de vehículos en Lanzarote / Imagen cedida por la Guardia Civil

Esta serie de robos se cometieron en vehículos de alquiler y los sospechosos actuaban principalmente en zonas turísticas, donde aprovechaban la ausencia temporal de los visitantes para sustraer objetos de valor del interior de los automóviles, tras fracturar algunos cristales.

Robos a turistas

Las investigaciones se iniciaron a raíz del incremento de denuncias por robos en aparcamientos frecuentados por turistas. Ante esta situación, se estableció un dispositivo especial de vigilancia en las áreas afectadas.

En el momento de la detención, los agentes localizaron en el interior del vehículo en el que se desplazaban diversos efectos personales. Tras las correspondientes comprobaciones, se confirmó que estos objetos habían sido sustraídos previamente a turistas en distintos puntos de Lanzarote y Fuerteventura.

Gracias a la investigación, los agentes consiguieron devolver la mayoría de los efectos sustraídos a sus legítimos propietarios.